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НовостиОбщество8 января 2023 11:44

Погода в Рязанской области 9 января: ночью минус 30 градусов, но потепление не за горами

Мороз до -30 градусов сохранится в Рязанской области 9 января
Источник:kp.ru
Понедельник в Рязанской области будет морозным.

Понедельник в Рязанской области будет морозным.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Понедельник, 9 января, не порадует рязанцев комфортной зимней погодой. Ближайшей ночью воздух в регионе вновь сильно остынет, да и день обещает быть сухим, но ощутимо морозным. Прогноз, составленный синоптиками Рязанского филиала Росгидромета, опубликовала пресс-служба областного МЧС.

Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах сохранится гололедица. Перед рассветом столбики термометров покажут -20…-25, местами до -30 градусов. Днем будет чуть теплее – в области -16…-21 по Цельсию.

Однако ветер в течение дня поменяет направление с северо-западного на юго-восточное. Это, по словам специалистов погодного центра «Фобос», является предвестником грядущего потепления. Во вторник в центр страны и вовсе прорвется теплый атмосферный фронт с запада. Он принесет с собой снег, но продолжит повышать температуру. В климатическую норму она вернется уже в конце будущей недели.