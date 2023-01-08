Вице-губернатор Бранов встретил Рождество в Касимовском районе

Вице-губернатор Артем Бранов встретил Рождество в Троицком храме села Китово Касимовского района. Фото: vk.com/artyom_branov.

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов посетил рождественскую службу в церкви святой Троицы, что в селе Китово Касимовского района. Пост об этом чиновник опубликовал в своем аккаунте в соцсети.

Он также поздравил рязанцев с праздником Рождества и пожелал здоровья, счастья и добра.

- Пусть в ваших семьях царят мир и любовь, в дома приходят только благие вести, каждый день переполняется радостью и стремлением сделать все вокруг лучше, - написал Бранов.

Как сообщает сайт Троицкого храма, он был построен в 1895 году на деньги прихожан и меценатов. Деревянная церковь славится своей настенной живописью на холстах, которые натянуты прямо на стены. При этом сами полотна довольно хорошо сохранились, хотя местами и требуют реставрации. Иконостас, скорее всего, расписывал известный художник Николай Шумов. Одной из главных святынь храма считается икона Божьей Матери «Всех скорбящих радость», ее в народе считают чудотворной.