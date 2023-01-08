«Охота на Санту» и другие фильмы для праздничного настроения рязанцев

Онлайн-кинотеатр KION делится списком новогоднего кино.
Позади неделя отличных новогодних каникул, и самое время собираться на работу. Но КП Рязань предлагает продлить себе рождественское настроение – тем более, впереди Старый Новый год! Живите эту неделю с ощущением продолжения сказки и смотрите отличное новогоднее кино от KION МТС.
Для тех, кому надоел сплошной джингл-беллз и хочется чуть больше треша — рождественский боевик с неподражаемым Мэлом Гибсоном в главной роли. Мы привыкли, что Санта — добрый простодушный толстяк, который рад приносить подарки детишкам. Но здесь Санта предстанет совсем в другом амплуа — в виде бойкого старика, которому придется дать отпор… киллеру. Дело в том, что один из мальчиков обиделся на незаслуженный, как ему показалось, подарок и решил отомстить. Вот только он не подозревает, что за долгие годы службы Санта приобрел весьма неожиданные навыки.
Главная героиня, Люси Хилл, готова на многое, чтобы продвинуться вверх по карьерной лестнице. Даже отправиться в командировку в холодную снежную Миннесоту. Люси придется несладко — ведь она всю жизнь живет в Майами, где всегда жарко и растут пальмы. Теперь ей придется научиться разводить огонь в камине, привыкнуть к пуховикам и шапкам, а главное — попытаться найти подход к местным жителям. Не все из них настроены к новой гостье дружелюбно. Роль Люси исполнила блистательная Рене Зеллвегер.
Рождественское драмеди с блестящим актерским составом. Куперы — не самая дружная и счастливая семья. Но Шарлотта, матриарх семейства, одержима идеей собрать всех родственников вместе накануне Рождества и устроить идеальный праздник. Вот только план не срабатывает, и именно в Сочельник главные герои попадают в самые разные ситуации — забавные, печальные или вовсе абсурдные, а ужин заканчивается грандиозным семейным скандалом. Тем не менее весь этот хаос помогает героям задуматься о том, что счастье, как правило, всегда рядом.
Можно смело утверждать, что во всех «Елках» всегда что-то идет не так — исключением не стала и восьмая часть франшизы. В ленту вошли шесть новелл — каждая со своим оригинальным сюжетом: кто-то пытается вывести из депрессии друга, кто-то — помирить возлюбленную с ее бывшим, кто-то — осуществить безумный план. В главных ролях снова выступил любимый звездный состав: Ольга Бузова, Сергей Светлаков, Иван Ургант и Филипп Киркоров.
Мультфильм «Ворчун, укравший Рождество» (0+)
Олень Ларри думает, что может заменить Санта Клауса, но он не понимает на что подписывается. Когда злобный Ворчун и его приспешник робот Кланк накладывают заклинание, меняющее Ларри местами с Сантой, то судьба Рождества оказывается в копытах одного недальновидного оленя.
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