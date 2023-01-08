«Охота на Санту» и другие фильмы для праздничного настроения рязанцев

Онлайн-кинотеатр KION делится списком новогоднего кино.

Позади неделя отличных новогодних каникул, и самое время собираться на работу. Но КП Рязань предлагает продлить себе рождественское настроение – тем более, впереди Старый Новый год! Живите эту неделю с ощущением продолжения сказки и смотрите отличное новогоднее кино от KION МТС.

«Охота на Санту» (18+)

Для тех, кому надоел сплошной джингл-беллз и хочется чуть больше треша — рождественский боевик с неподражаемым Мэлом Гибсоном в главной роли. Мы привыкли, что Санта — добрый простодушный толстяк, который рад приносить подарки детишкам. Но здесь Санта предстанет совсем в другом амплуа — в виде бойкого старика, которому придется дать отпор… киллеру. Дело в том, что один из мальчиков обиделся на незаслуженный, как ему показалось, подарок и решил отомстить. Вот только он не подозревает, что за долгие годы службы Санта приобрел весьма неожиданные навыки.

«Замерзшая из Майами» (16+)

Главная героиня, Люси Хилл, готова на многое, чтобы продвинуться вверх по карьерной лестнице. Даже отправиться в командировку в холодную снежную Миннесоту. Люси придется несладко — ведь она всю жизнь живет в Майами, где всегда жарко и растут пальмы. Теперь ей придется научиться разводить огонь в камине, привыкнуть к пуховикам и шапкам, а главное — попытаться найти подход к местным жителям. Не все из них настроены к новой гостье дружелюбно. Роль Люси исполнила блистательная Рене Зеллвегер.

«Любите Куперов» (16+)

Рождественское драмеди с блестящим актерским составом. Куперы — не самая дружная и счастливая семья. Но Шарлотта, матриарх семейства, одержима идеей собрать всех родственников вместе накануне Рождества и устроить идеальный праздник. Вот только план не срабатывает, и именно в Сочельник главные герои попадают в самые разные ситуации — забавные, печальные или вовсе абсурдные, а ужин заканчивается грандиозным семейным скандалом. Тем не менее весь этот хаос помогает героям задуматься о том, что счастье, как правило, всегда рядом.

«Елки 8» (16+)

Можно смело утверждать, что во всех «Елках» всегда что-то идет не так — исключением не стала и восьмая часть франшизы. В ленту вошли шесть новелл — каждая со своим оригинальным сюжетом: кто-то пытается вывести из депрессии друга, кто-то — помирить возлюбленную с ее бывшим, кто-то — осуществить безумный план. В главных ролях снова выступил любимый звездный состав: Ольга Бузова, Сергей Светлаков, Иван Ургант и Филипп Киркоров.

Мультфильм «Ворчун, укравший Рождество» (0+)

Олень Ларри думает, что может заменить Санта Клауса, но он не понимает на что подписывается. Когда злобный Ворчун и его приспешник робот Кланк накладывают заклинание, меняющее Ларри местами с Сантой, то судьба Рождества оказывается в копытах одного недальновидного оленя.

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