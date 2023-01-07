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НовостиПроисшествия7 января 2023 17:14

На пожаре в 4-квартирном доме в Рязанской области погиб неизвестный

Возгорание произошло в пустовавшей квартире
Источник:kp.ru
На пожаре в 4-квартирном доме в Рязанской области погиб неизвестный. Фото: ryazpressa.ru

На пожаре в 4-квартирном доме в Рязанской области погиб неизвестный. Фото: ryazpressa.ru

В Рязанской области в один из первых дней 2023 года случился пожар с летальным исходом. Как сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на сотрудников пожарно-спасательной части, в селе Аладьино (Чучковский район) сгорел жилой дом.

Дом 4-квартирный. По данным издания, там жили три семьи, в одной из квартир - женщина-инвалид. Одна квартира пустовала, и, как считают пожарные, именно в ней произошло возгорание.

В результате на пожарище обнаружили тело неизвестного.