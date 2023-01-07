Многодетная мама из Рязани выиграла в лотерею 1 млн рублей. Фото: Столото.

Жительница Рязани Ирина Астахова выиграла в лотерею «Русское лото» 1 млн рублей. Как сообщает пресс-служба «Столото» (распространитель государственных лотерей), она стала одной из 75 победителей 1473-го тиража.

У Ирины с супругом трое — двое сыновей и дочь. Сама женщина рассказала, что за неделю до праздничного розыгрыша, который состоялся 1 января, купила пять билетов и больше не планировала, но счастливым оказался шестой.

«30 декабря где-то в квартире я потеряла телефон. Мы с мужем искали его весь вечер. Отыскали только на следующий день утром за диваном. На радостях я решила купить еще один билет на новогодний розыгрыш», - рассказала Ирина.

Перед розыгрышем рязанка переписала игровые поля всех шести билетов на листок. Кое-где из-за неровных линий числа получились неразборчивыми. Женщина призналась, что, зачеркивая последний номер 51, даже поначалу не поняла, выиграла ли.

«Мы находились в радостных сомнениях, а позже увидели в личном кабинете «Столото» сумму с шестью нолями. Нам хотелось кричать от счастья, и мы кричали!», - вспоминает победительница.

На выигранные деньги супруги решили сделать подарки детям, организовать летний отдых на море, а оставшиеся пустить на погашение ипотеки.