Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 января 2023 11:22

Мороз до -30 градусов ожидается в Рязанской области 8 и 9 января

До этой отметки температура будет опускаться в ночные часы
Источник:kp.ru
Мороз до -30 градусов ожидается в Рязанской области 8 и 9 января.

Мороз до -30 градусов ожидается в Рязанской области 8 и 9 января.

Фото: Олег УКЛАДОВ

ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение, связанное с холодной погодой. Согласно опубликованному сообщению, 8 и 9 января в ночные часы ожидается сильный мороз. Температура по региону опустится до -30 градусов.

Ранее Рязанский гидрометцентр спрогнозировал, что в период с 6 по 10 января (как минимум) в Рязанской области продержатся температуры на 9-17 градусов ниже климатической нормы.

Накануне, с четверга на пятницу, за сутки похолодало с -4 градусов до -22, и воздух продолжил остывать.