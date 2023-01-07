Мороз до -30 градусов ожидается в Рязанской области 8 и 9 января. Фото: Олег УКЛАДОВ

ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение, связанное с холодной погодой. Согласно опубликованному сообщению, 8 и 9 января в ночные часы ожидается сильный мороз. Температура по региону опустится до -30 градусов.

Ранее Рязанский гидрометцентр спрогнозировал, что в период с 6 по 10 января (как минимум) в Рязанской области продержатся температуры на 9-17 градусов ниже климатической нормы.

Накануне, с четверга на пятницу, за сутки похолодало с -4 градусов до -22, и воздух продолжил остывать.