В первый день морозов температура в Рязани была на 10 градусов ниже нормы

6 января было только первым днем аномально холодного периода в Рязанской области. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

6 января среднесуточная температура в Рязани составила -17,1 градуса. Климатическая норма для это даты -7 градусов, то есть в пятницу было на 10,1 градуса холоднее средних многолетних значений.

По данным сервиса «Погода и климат», в ночь на 6 января температура опустилась -22 градусов. А началось резкое похолодание с -4 градусов (это и есть минимальное значение за минувшие сутки).

Стоит отметить, что метеорологические сутки в данном случае исчисляются с 18 часов 5 января до 18 часов 6 января. По такому же принципу построены прогнозы Рязанского гидрометцентра на ту или иную дату. Согласно последнему прогнозу, в ночь на 7 января по области ожидались морозы до -28 градусов, тогда как днем температура не поднимется выше -17. Соответственно, среднесуточное значение будет гораздо ниже.

Как сообщалось ранее, аномальные холода продлятся как минимум до 10 января. Отклонения от климатической нормы, как прогнозировалось, будут достигать 17 градусов.