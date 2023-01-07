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НовостиЭкономика7 января 2023 7:43

Трехэтажное здание в центре Рязани выставили на продажу за 250 млн рублей

Оно расположено на Малом шоссе
Источник:kp.ru
Трехэтажное здание в центре Рязани выставили на продажу за 250 млн рублей. Фото: www.avito.ru

Трехэтажное здание в центре Рязани выставили на продажу за 250 млн рублей. Фото: www.avito.ru

Трехэтажное здание на Малом шоссе в Рязани выставили на продажу за 250 млн рублей. Объявление размещено на сайте avito.ru.

Продавец сообщает, что здание площадью 1890 кв.м. «подходит как для создания торговой точки, медицинского центра, так и для организации офиса».

Судя по изображениям, речь идет о доме по адресу: Малое шоссе, 19а. Он расположен в 170 метрах от площади Победы и в 220 метрах от вокзала Рязань-1.