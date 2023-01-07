Трехэтажное здание в центре Рязани выставили на продажу за 250 млн рублей. Фото: www.avito.ru

Трехэтажное здание на Малом шоссе в Рязани выставили на продажу за 250 млн рублей. Объявление размещено на сайте avito.ru.

Продавец сообщает, что здание площадью 1890 кв.м. «подходит как для создания торговой точки, медицинского центра, так и для организации офиса».

Судя по изображениям, речь идет о доме по адресу: Малое шоссе, 19а. Он расположен в 170 метрах от площади Победы и в 220 метрах от вокзала Рязань-1.