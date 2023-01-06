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НовостиОбщество6 января 2023 19:16

Поднять зарплату, привлечь людей. Вице-губернатор Бранов объяснил, как можно очистить Касимов от снега и наледи

Вице-губернатор Бранов распорядился поднять зарплату рабочим, убирающим снег в Касимове
Источник:kp.ru
По словам Артема Бранова, дела в Касимове по уборке снега и наледи «обстоят хуже, чем в районе».

По словам Артема Бранова, дела в Касимове по уборке снега и наледи «обстоят хуже, чем в районе».

6 января вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов проверил, насколько качественно убирают снег и наледь на улицах Касимова. По словам чиновника, дела в городе «обстоят хуже, чем в районе».

«Толком не расчищена даже центральная улица – Советская. Из муниципального предприятия «Касимовсервис», задействованного в содержании дорог, перед Новым годом уволился руководитель. И сейчас замещающим его людям приходится трудиться не только за себя», - отметил вице-губернатор.

Артем Бранов (без шапки) поручил касимовскому чиновнику поднять зарплату людям, убирающим снег на улицах Касимова.

Артем Бранов (без шапки) поручил касимовскому чиновнику поднять зарплату людям, убирающим снег на улицах Касимова.

Бранов поручил и.о. первому замглавы администрации Касимова Артему Коробицину срочно активизировать работу. Кроме песко-соляной смеси, закупить реагенты, а поднять зарплату рядовым сотрудникам, привлечь дополнительных людей.

«Рабочие нужны в том числе на новую снегоуборочную технику, которую недавно передали городу, но на улицы она пока так и не вышла. И если этот факт так или иначе можно объяснить объективными причинами – не успели провести регистрацию за два дня до новогодних праздников, то отсутствию нормальных системных действий по уборке снега и наледи оправданий искать не стоит», - подчеркнул областной чиновник.

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