Поднять зарплату, привлечь людей. Вице-губернатор Бранов объяснил, как можно очистить Касимов от снега и наледи

По словам Артема Бранова, дела в Касимове по уборке снега и наледи «обстоят хуже, чем в районе».

6 января вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов проверил, насколько качественно убирают снег и наледь на улицах Касимова. По словам чиновника, дела в городе «обстоят хуже, чем в районе».

«Толком не расчищена даже центральная улица – Советская. Из муниципального предприятия «Касимовсервис», задействованного в содержании дорог, перед Новым годом уволился руководитель. И сейчас замещающим его людям приходится трудиться не только за себя», - отметил вице-губернатор.

Артем Бранов (без шапки) поручил касимовскому чиновнику поднять зарплату людям, убирающим снег на улицах Касимова.

Бранов поручил и.о. первому замглавы администрации Касимова Артему Коробицину срочно активизировать работу. Кроме песко-соляной смеси, закупить реагенты, а поднять зарплату рядовым сотрудникам, привлечь дополнительных людей.

«Рабочие нужны в том числе на новую снегоуборочную технику, которую недавно передали городу, но на улицы она пока так и не вышла. И если этот факт так или иначе можно объяснить объективными причинами – не успели провести регистрацию за два дня до новогодних праздников, то отсутствию нормальных системных действий по уборке снега и наледи оправданий искать не стоит», - подчеркнул областной чиновник.

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