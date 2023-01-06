Минус 28, ветер северный… В Рязани 7 января еще крепче ударят морозы

Рязанцев 7 января ждет мороз -28 градусов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В субботу, 7 января, в Рязанской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, а на дорогах – гололедица, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.
Ветер в субботу прогнозируется северный, северо-западный, порывами до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по Рязанской области ночью -28… -23 градусов, днем -22… -17 градусов.
По данным специалистов центра «Фобос», в Центральной России инициатива перешла к скандинавскому антициклону - осадки прекратились, облака рассеялись, а северная тяга ветров обеспечивает приток первой порции арктической стужи.
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