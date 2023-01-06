Из-за сильных морозов в Рязани отменили ряд новогодних мероприятий 6 и 7 января.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Власти Рязани отменили ряд праздничных новогодних мероприятий, которые должны были состояться в областном центре 6 и 7 января. Причина – сильные морозы.
Таким образом, рязанцы и гости города остались без «зимнего пикника» на улице Краснорядской, детской анимации и концертных программ на Лыбедском бульваре, а также без двух экскурсий – «В Новый год со сказками» и «Поделись своим теплом в Новый год».
Всем желающим предлагают посетить мастерскую снеговика, выставку ледовых скульптур на территории бывшего хлебозавода №1, на ярмарке в Торговом городке и в резиденции Деда Мороза.
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