Из-за сильных морозов в Рязани отменили ряд новогодних мероприятий 6 и 7 января. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Рязани отменили ряд праздничных новогодних мероприятий, которые должны были состояться в областном центре 6 и 7 января. Причина – сильные морозы.

Таким образом, рязанцы и гости города остались без «зимнего пикника» на улице Краснорядской, детской анимации и концертных программ на Лыбедском бульваре, а также без двух экскурсий – «В Новый год со сказками» и «Поделись своим теплом в Новый год».

Всем желающим предлагают посетить мастерскую снеговика, выставку ледовых скульптур на территории бывшего хлебозавода №1, на ярмарке в Торговом городке и в резиденции Деда Мороза.

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