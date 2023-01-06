На Касимовском шоссе пострадал водитель иномарки, влетев на скорости в столб

В Рязани пострадал водитель автомобиля Mazda в результате жесткого ДТП. Фото: ПУВР.
В ночь на 6 января на Касимовском шоссе произошло жесткое ДТП, сообщает анонимный подписчик паблика ПУВР.
«Поворот на гипермаркет «Лента». Водитель жив», - уточнил очевидец.
Позже в УМВД России по Рязанской области сообщили подробности аварии.
По предварительным данным, 29-летний рязанец за рулем автомобиля Mazda 6 не справился с управлением и влетел на скорости в опору уличного освещения.
В результате дорожного происшествия водителя с травмами госпитализировали.
В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!