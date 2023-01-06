На Касимовском шоссе пострадал водитель иномарки, влетев на скорости в столб

В Рязани пострадал водитель автомобиля Mazda в результате жесткого ДТП. Фото: ПУВР.

В ночь на 6 января на Касимовском шоссе произошло жесткое ДТП, сообщает анонимный подписчик паблика ПУВР.

«Поворот на гипермаркет «Лента». Водитель жив», - уточнил очевидец.

Позже в УМВД России по Рязанской области сообщили подробности аварии.

По предварительным данным, 29-летний рязанец за рулем автомобиля Mazda 6 не справился с управлением и влетел на скорости в опору уличного освещения.

В результате дорожного происшествия водителя с травмами госпитализировали.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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