Губернатор Павел Малков побывал в музее-долгострое на Соборной вместе с замминистра финансов России.

5 января губернатор Павел Малков и заместитель министра финансов России Павел Кадочников посетили музейный центр, куда долгие годы не может переехать экспозиция Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Губернатор заверил общественность, что «работа идет полным ходом», а сдать объект планируют в декабре 2023 года.

Музей на улице Соборной должен вместить в себя стационарную экспозицию площадью свыше 10 000 кв. метров, современное фондохранилище, выставочные залы, детский центр, музей-театр, а также научную библиотеку с читальным залом.

Музейный центр должны были сдать в эксплуатацию еще в марте 2018 года. В процессе реализации проекта сроки неоднократно переносились, а стоимость объекта с 754 млн рублей - суммы первого контракта, - по некоторым оценкам, увеличилась уже вдвое и превышает 1,5 млрд рублей.

А в декабре 2022 года рязанцы сняли на видео, как стену музея-долгостроя пилят... обычной пилой. Чиновники позже объяснили, такой поворот.

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