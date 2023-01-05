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НовостиПроисшествия5 января 2023 16:45

Автобус попал в ДТП на улице Новой в центре Рязани

К счастью, обошлось без пострадавших
Источник:kp.ru
На улице Новой столкнулись автобус и легковушка. Фото: "Дороги Рязани".

На улице Новой столкнулись автобус и легковушка. Фото: "Дороги Рязани".

В четверг, 5 января, в центре Рязани произошло ДТП с участием муниципального транспорта. На улице Новой легковой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим пассажиров. Фото с места дорожного инцидента появилось в группе «Дороги Рязани».

По словам очевидца, авария произошла около 16 часов. Судя по фото, легковушка получила небольшие механические повреждения. В пресс-службе областной Госавтоинспекции сообщили, что в результате столкновения никто не пострадал.

По какой причине случилось ДТП, в настоящее время выясняется. Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.