«Скользкий» антирейтинг. «Эко-Пронск» назвал десять рязанских УК, не желающих расчищать подъезды к мусорным контейнерам

В Рязани назвали десять самых проблемных управляющих компаний.

В Рязани составили «скользкий» антирейтинг городских управляющих компаний. ТОП-10 организаций опубликовал в четверг, 5 января, региональный оператор «Эко-Пронск». Критерием классификации служило состояние подъездов к контейнерным площадкам во дворах рязанских многоэтажек.

На десятом месте значится управляющая компания «Скопы». В антирейтинг организация попала за двор дома №37 в поселке Мехзавода, где нет обработки песчаной смесью дороги к контейнерам. На девятой строчке расположилась УК Горожанин – она не посыпала песком двор дома №23 по улице Зубковой.

За вечную парковку автомобилей около мусорной площадки восьмое и седьмое места оператор присудил соответственно УК Вектор Плюс и «Восьмерке». На шестой позиции оказалось ЖЭУ 21 за не посыпанный песком двор на улице Кальной. В середине рейтинга разместилась ЖКО Соколовка, которая также проигнорировала гололедицу в одном из дворов на улице Загородной.

Четвертое место досталось СК-Эксплуатации за неправильную парковку автомобилей в Олимпийском городке у дома №2. За ту же провинность, но во дворе дома №29 по улице Бирюзова, почетная бронза у УК «Московский».

Серебром антирейтинга наградили УК «Городская Роща», которая у одной из многоэтажек на улице Стройкова не расчистила выпавший снег. Лидером же списка стало ООО «Бытремсервис», данная управляющая компания во дворе дома №3 по улице Островского вообще не предприняла никаких действий по ликвидации гололеда.