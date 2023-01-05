Ушибы, растяжения и переломы. Более тысячи человек обратились в травмпункт рязанской больницы Семашко за минувшие дни

В травмпункте рязанской больницы Семашко из-за гололеда наплыв пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за сильного гололеда за минувшие праздничные дни только в травмпункт рязанской больницы Семашко обратились свыше 1000 горожан, из них более двумстам потребовалось стационарное лечение. Статистику по падениям на скользких улицах Рязани опубликовала пресс-служба областного минздрава.

- Специалисты экстремальной помощи смогли принять, диагностировать, назначить лечение более 1000 человек. Свыше 200 человек направлены на стационарное лечение со сложными травмами, - говорится в сообщении ведомства.

Прием пациентов круглосуточно ведут пять врачей-травматологов и два рентгенлаборанта. В ведомстве отметили, что в настоящее время ситуацию с травмами удалось стабилизировать, и призвали жителей Рязани и гостей города быть предельно внимательными при ходьбе по улицам.

Ранее сообщалось, что из-за возросшего потока пациентов увеличили количество медработников на приеме в травмпункте рязанской БСМП (подробнее).