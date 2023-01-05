Футболист ЦСКА и уроженец Рязани Константин Кучаев женится на экс-фигуристке Елене Радионовой

Елена Радионова и Константин Кучаев решили пожениться. Фото: rsport.ria.ru.

Уроженец Рязани, а ныне футболист московского ЦСКА Константин Кучаев решил жениться. Его избранницей стала экс-фигуристка и бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова. Полузащитник уже сделал предложение своей возлюбленной, и она ответила ему согласием. Об этом пишет РИА Новости.

- Лучшее, что со мной произошло в 2022 году! Я сказала - да, - написала Радионова в соцсетях, опубликовав совместное фото с Кучаевым на фоне горного пейзажа.

Кучаев выступает за ЦСКА с 2016 года. В составе команды он провел уже 125 матчей, на его счету 11 годов и 12 результативных передач. В текущем сезоне полузащитник забил три гола. Радионова дважды становилась чемпионом мира среди юниоров и серебряным призером чемпионата Европы, но в 2020 году завершила карьеру.