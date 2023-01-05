Мэрия Рязани объяснила, почему на окраине города машины скорой помощи застряли в снегу

Мэрия Рязани прокомментировала информацию о застрявших в снегу машинах скорой помощи.

Администрация Рязани отреагировала на появившуюся в сети информацию о застрявших в снегу машинах скорой помощи. Волонтеры сообщали, как минимум, о трех случаях, произошедших на окраине города. Комментарий представители мэрии опубликовали в социальных сетях.

По словам чиновников, виной всему стал перепад температур, из-за которого подрядным организациям, которые чистят дороги на окраинах Рязани, приходится ежедневно менять технологию уборки. Дворы жилых домов убирают от снега и льда управляющие компании.

- Наши специалисты осуществляют постоянный контроль за их работой, при необходимости принимаем меры, — говорится в сообщении мэрии.

В мэрии также добавили, что проверили указанные в сообщениях адреса. На улице Ленинского Комсомола информация о проблемах с проездом машины скорой помощи не подтвердилась. В поселке Мирный автомобиль действительно буксовал на льду, который образовался из-за неблагоприятных погодных условий. Третий случай, имевший место в Дягилеве, чиновники разбирают и обещают принять необходимые меры.