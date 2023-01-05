Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Рязанской области снизилась почти на 37 процентов

Рязанцы стали реже заболевать гриппом и ОРВИ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рязанцы стали значительно реже заболевать гриппом и ОРВИ. По сравнению с показателями минувшей недели специалисты регионального Роспотребнадзора фиксируют снижение на 36,9 процентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди населения старше 15 лет. Доля детей среди заболевших составила 47,9%, - говорится в сообщении.

Самой частой причиной заболеваний стали вирусы гриппа – 63,2% выявленных случаев, из них большая часть – это штамм H1N1, так называемый «свиной» грипп. Среди негриппозных причин преобладали аденовирусы и РС-вирусы, на их долю пришлось 7,5% случаев. Выявлялись и единичные случаи бокавирусов.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при появлении первых признаков стоит остаться дома, вызвать врача и не заниматься самолечением.