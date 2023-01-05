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НовостиПроисшествия5 января 2023 6:58

Мужчина погиб под колесами иномарки на трассе М5 под Рязанью

Трагическое ДТП случилось в Рыбновском районе
Источник:kp.ru
В Рыбновском районе насмерть сбили пешехода.

В Рыбновском районе насмерть сбили пешехода.

В Рыбновском районе насмерть сбили пешехода. Трагическое ДТП случилось вечером 4 января 2023 года на 174 километре трассы М5 «Урал», недалеко от поворота на Ходынинские дворики. Подробности рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Погибшим оказался 35-летний мужчина. Установлено, что в момент наезда за рулем автомобиля Mazda находился 62-летний житель республики Мордовия. Что стало причиной аварии, в настоящее время выясняется, но, по предварительной информации, в момент наезда пешеход перебегал дорогу не по «зебре».

От удара мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. По факту ДТП ведется проверка.