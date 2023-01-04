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НовостиОбщество4 января 2023 15:09

Рязанцев предупредили о температуре до -27 градусов в ближайшие дни

С 6 по 10 января будет аномально холодная погода
Источник:kp.ru
МЧС предупредило о 20-градусных морозах.

МЧС предупредило о 20-градусных морозах.

ГУ МЧС России по Рязанской области выпустило метеопредупреждение со ссылкой на данные филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В Рязанской области с 6 по 10 января пообещали аномально холодную погоду со среднесуточной температурой воздуха на 9...17 градусов ниже климатической нормы. Горожане и жители области уже с вечера 5 января увидят на своих столбиках термометров отметки до -11…-16 градусов.

В период с 6 по 10 января ночью будет преобладать температура от -22 до -27 градусов Цельсия, а днем прогнозируют -22…-17 градусов.