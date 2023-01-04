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НовостиОбщество4 января 2023 12:40

5 января в Рязанской области похолодает до -11 градусов и подует северный ветер

В регионе сохраняется сильная гололедица
Источник:kp.ru
В Рязанской области 5 января выпадет умеренный снег.

В Рязанской области 5 января выпадет умеренный снег.

ГУ МЧС России по Рязанской области поделилось с рязанцами, какая будет погода на 5 января. Прогноз опубликован на сайте ведомства.

В области обещают облачную погоду. Выпадет небольшой, а местами - умеренный, снег. На рязанских дорогах сохранится гололедица, местами сильная.

Подует юго-западный, с переходом на северный, ветер со скоростью от семи до 12 метров в секунду.

В ночное время столбики термометра покажут отметки -9...-4 градуса. Днем будет -6...-1 градус Цельсия. К вечеру 5 января температура воздуха снизится до -11 градусов.