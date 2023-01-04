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НовостиОбщество4 января 2023 12:16

Из-за подъема воды в Рязанской области подтопило мост через реку Пара

Организован объездной путь в Путятинском районе в связи с подтоплением моста
Источник:kp.ru
В Путятинском районе подтопило низководный мост через Пара. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

В Путятинском районе подтопило низководный мост через Пара. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

4 января в Путятинском районе Рязанской области из-за подъема воды в реке Пара произошло подтопление низководного моста, который соединяет села Береговое и Летники. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В МЧС также сообщили, что жизнеобеспечение населения не нарушено. Жители теперь будут переправляться через объездной путь - по асфальтированной дороге «от села Летники 4 километра до трассы Ряжск - Касимов и 9 километров до трассы М-5, расстояние по трассе М-5 до поворота на село Береговое 6 километров, от трассы М-5 до села Береговое - 5 километров».