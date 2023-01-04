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НовостиОбщество4 января 2023 11:16

С 1 марта в Рязани заработает государственное юридическое бюро

Жителям Рязани смогут бесплатно оказать юридическую помощь в казенном учреждении
Источник:kp.ru
В Рязанской области создали государственное юридическое бюро.

В Рязанской области создали государственное юридическое бюро.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Рязанской области с 1 марта заработает государственное юридическое бюро. Соответствующее распоряжение подписано рязанским губернатором Павлом Малковым 26 декабря 2022 года и опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Учредителем новой структуры являются региональные министерства: министерство труда и соцзащиты населения, а также министерство имущественных и земельных отношений. Деятельность финансируется за счет средств регионального бюджета.

Учреждение будет предоставлять бесплатную юридическую помощь рязанцам. Штат будет состоять из 11 человек.

Руководителя организации назначат до 1 февраля.