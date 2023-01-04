Рязанские следователи проводят проверку по факту ненадлежащего оказания медпомощи

Рязанские следователи организовали доследственную проверку по ненадлежащему оказанию медицинской помощи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Московского межрайонного следственного отдела города Рязань СУ СК РФ по Рязанской области начали доследственную по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи пациенту медучреждения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 4 января.

По информации СМИ, 2 января 2023 года жительницу Рязани госпитализировали с переломом руки в травматологическое отделение ОКБ, и необходимое лечение ей не оказывали.

Как сообщило ведомство, действиям медиков дадут надлежащую юридическую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.