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НовостиПроисшествия4 января 2023 8:05

В Рязанской области разыскиваются возможные жертвы 25-летнего педофила

Следователи ищут пострадавших от преступных действий педофила
Источник:kp.ru
В Рязани разыскиваются возможные жертвы педофила. Фото: СУ СК РФ по Рязанской области.

В Рязани разыскиваются возможные жертвы педофила. Фото: СУ СК РФ по Рязанской области.

Рязанские следователи разыскивают жертв, пострадавших от преступных действий Фарруха Бустона угли Ибодова 1997 года рождения. Об этом рассказала 3 января пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Мужчина привлекается к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Сейчас проверяется информация по совершению аналогичных преступлений.

Приметы обвиняемого в педофилии: рост около 185 сантиметров, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, волосы темные, глаза карего цвета.

Всех, кто стал жертвой или свидетелем преступления, совершенного Ибодовым, просят позвонить по телефону 8 (910) 906-11-41. При этом гарантируется конфиденциальность.