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НовостиОбщество4 января 2023 6:33

Рязанский фестиваль ледовых скульптур вновь заработает на Соборной площади 4 января

Мероприятие с ледовыми скульптурами начнется в пять часов вечера
Источник:kp.ru
Фестиваль ледовых скульптур вновь открылся в Рязани. Фото: страница «ВКонтакте» «Новый год в Рязани».

Фестиваль ледовых скульптур вновь открылся в Рязани. Фото: страница «ВКонтакте» «Новый год в Рязани».

На Соборной площади в Рязани вновь заработает Фестиваль ледовых скульптур. Информация об этом появилась в сообществе «Новый год в Рязани» 3 января.

В связи с установлением благоприятных погодных условий фестиваль снова откроется 4 января в 17:00 в культурном квартале «Хлебозавод», находящимся по адресу Соборная площадь,18.

С 5 января мероприятие будет работать с 12:00 до 21:00.

Напомним, 31 декабря Фестиваль ледовых скульптур закрыли из-за оттепели.