В Касимове полыхала палатка с шаурмой

В Касимове сгорела палатка с шаурмой. Фото: группа «ВКонтакте» «Типичный Касимов».

В Касимове сгорела торговая палатка с шаурмой. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области 4 января. Фотографии с места инцидента опубликованы в сообществе «Типичный Касимов» соцсети «ВКонтакте».

По информации ведомства, сообщение о том, что горит торговая палатка в микрорайоне Приокский города Касимов, поступило около 19:57. Пожар ликвидировали восемь человек личного состава и три единицы техники. В 20:17 пожар на площади 25 квадратных метров был локализован, а в 20:28 - потушен.

В результате происшествия никто не пострадал. На данный момент устанавливается ущерб и причина возгорания.