В травмпункте рязанской БСМП выросло количество медработников на приеме

В связи с резкими изменениями погоды увеличился поток рязанцев, которым требуется медицинская помощь. Фото: Олег УКЛАДОВ

В травмпункте Городской клинической больницы скорой медицинской помощи увеличили количество медицинских работников на приеме. Об этом 3 января сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Из-за резких перепадов температур и опасным гололедом поток пациентов увеличился в несколько раз. Во вторник, 3 января, на 19:00 в амбулаторно-травматологическом пункте больницы имени Семашко первично приняли 212 рязанцев, повторно - 120 пациентов, а также сделали более 500 рентгеновских снимков.

Так, в Министерстве здравоохранения решили увеличить количество ведущих прием медработников. На данный момент в травмпункте работают пять врачей и два рентгенлаборанта.

Рязанский Минздрав просит горожан, в особенности пожилых людей, проявить терпение и осторожность, и, по возможности, оставаться дома в пик гололеда.

Ранее жители Рязани жаловались на огромные очереди в в травмпункте при БСМП.