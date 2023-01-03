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НовостиОбщество3 января 2023 16:52

4 января в Рязанской области прогнозируют до 7 градусов мороза

Похолодание ожидается к вечеру
Источник:kp.ru
4 января в Рязанской области прогнозируют до 7 градусов мороза

4 января в Рязанской области прогнозируют до 7 градусов мороза

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 4 января, в Рязанской области ожидается снежная погода с гололедицей. Прогноз синоптиков сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Ночью ожидается снег, местами сильный. Днем синоптики прогнозируют временами небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица, местами снежные заносы, накат.

По данным синоптиков будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Согласно прогнозу, ночная температура составит от -5 до 0°С. Днем синоптики обещают рязанцам от -5 до 0°С, а к вечеру прогнозируют похолодание до -7°С.