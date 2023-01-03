При пожаре в Шацком районе погибла женщина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 3 января, в селе Лесное Конобеево Шацкого района при пожаре в доме погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 5 часов утра. Огонь охватил деревянный жилой дом размером 6 на 12 метров. Площадь пожара составила 72 кв метра.

На тушение выезжали 3 пожарный на одном спецавтомобиле.

К сожаление, при пожаре погибла женщина 1957 года рождения.

Причина возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются.