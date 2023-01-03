Рязанцы пожаловались на столпотворение в травмпункте при БСМП

В первые дни нового года в травмпункте, который временно размещен при рязанской БСМП в Горроще, образовались огромные очереди. На столпотворение пожаловались пациенты, разместив фото и видео в группе «Подслушано в Рязани».

На материалах видно, что коридор битком забит людьми, ожидающими своей очереди. При этом очевидцы сообщают, что все желающие попасть на прием не помещаются в коридоре и вынуждены ожидать на улице.

В комментариях к публикации рязанцы оставили десятки гневных отзывов:

- После, этой же толпой в мэрию обязательно надо сходить с жалобой.

- Любопытно, будет ли такая же очередь в суды с исками к мэрии?

- А говорили что готовы к зиме!!! Где же техника. Дворы не чистят, парки не чистят. Сегодня папа упал в парке Братство по оружию. У него стоят шунты. В любой момент при падении может случиться что угодно.

- Ходить невозможно, под снегом не видно лед, сама упала. В целом нормально, но рука болит.

- Спасибо нашим властям за каток.

- Сын пошел утром в спортзал, упал, расшиб локоть. Я вышла вслед за ним, упала, ушибла руку и спину. Сами себе доктора… .

Напомним, осенью травмпункт при поликлинике №2 на ул. Профессора Никулина закрылся на ремонт, и прием пациентов временно начали вести в БСМП. Однако ремонт завершился, а травмпункт пока не вернулся на прежнее место. На запрос КП-Рязань, когда же откроется травмункт при поликлинике №2, в минздраве неоднозначно ответили, что «решение будет принято после завершения ремонта».