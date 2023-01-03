Рязанец выиграл миллион рублей в новогодней лотерее

Одним из победителей розыгрыша «Новогодний миллиард» стал житель Рязанской области. Счастливчик пока не обратился за своим выигрышем. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

Всего в лотерее определились 75 счастливчиков, которые выиграли по миллиону рублей. Главный приз – миллиард рублей – достался участнику из Нижнего Новгорода.

- Мы от всей души поздравляем победителей «Новогоднего миллиарда», которым в первый день 2023 года улыбнулась удача. Счастливчики, выигравшие в розыгрыше праздничного тиража от «Русского лото», появились почти в каждом уголке России. Поэтому не забудьте проверить свои билеты, ведь возможно, среди них окажется счастливый, - отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.