За год поисково-спасательный отряд «Мещера» обучил спасательному делу более 60 рязанцев

Благодаря президентскому гранту поисково-спасательный отряд «Мещера» обучил спасательному делу более 60 рязанцев

За минувший год поисково-спасательный отряд «Мещера» провел более 50 учебных занятий и два учения в полевых условиях. Реализован проект обучения добровольцев «Найти и спасти», обучение в отряде прошли более 60-ти человек.

Эта деятельность стала возможна благодаря поддержке Фонда Президентских Грантов, СУ СК России по Рязанской области, ГУ МВД России по Рязанской области. В рамках проекта закупили оборудование, используемое как при проведении обучения, так и при выполнении поисково-спасательных работ.

Напомним, поисково-спасательный отряд «Мещера» работает в Рязани несколько лет. Благодаря его усилиям были найдены десятки потерявшихся людей. Но дальнейшее развитие отряда требует постоянного совершенствования навыков действующих добровольцев, обучение приходящих новичков, с использованием оборудования, применяемого на поисках.

В наступившем году «Мещера» планирует эффективную работу по поиску пропавших людей, не останавливаясь на достигнутых успехах.