Рязанцы создали петицию против повышения стоимости проезда

Рязанцы создали петицию против повышения стоимости поезда

В сети появилась петиция против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Обращение к губернатору Рязанской области Павлу Малкову разметили на платформе chang.org.

- Уважаемый Павел Викторович, новость о повышении стоимости проезда в маршрутках повергла меня в шок. Если сейчас я оплачиваю проезд картой и еду за 24 рубля, то через несколько дней буду платить 30 рублей без вариантов! – пишет автор петиции.

Рязанцы просят вмешаться в ситуацию и решить «беспредел частных перевозчиков». Отмечается, в нескольких микрорайонах города курсируют только маршрутки, без альтернативы муниципального транспорта.

Автор петиции отмечает, что направил обращения в УФАС.

Напомним, с 1 января стоимость проезда в муниципальном транспорте поднялась до 27 рублей при оплате наличными и 25 рублей – по карте. Проезд в маршрутках подорожал до 30 рублей вне зависимости от способа оплаты.