В аварии на Касимовском шоссе пострадали три человека

В ночь на вторник, 3 января, в аварии на Касимовском шоссе в Рязани пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла около 0.40. По данным дорожной полиции, 27-летний рязанцев за рулем Hyundai Accent не пропустил Chevrolet Cruze под управлением 37-летней рязанки.

В ДТП пострадали оба водителя. Травмы получил также 39-летний пассажир Хендэ. Им оказали медицинскую помощь.

По данному происшествию проводится проверка.