Рязанских школьников на каникулах приглашают в бесплатный творческий онлайн-лагерь «Поколение М»

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Онлайн-кэмп пройдёт в официальном телеграм-аккаунте проекта «Поколение М» со 2 января по 8 января 2023 года. Дети 11-18 лет смогут участвовать в разных сменах, знакомиться и учиться новому. Каждый день участников ждëт новое направление: контент-мейкинг, журналистика, вокал, хореография, музыка и уроки фотографии - принимать участие можно в любом количестве направлений.

По итогу каждого направления рязанские школьники смогут продемонстрировать полученные навыки в творческих заданиях. Лучшие работы, которые выберет жюри из звездных наставников, ждет шанс выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live. Вместе с билетами на мероприятие организаторы оплатят для победителей и сопровождающих лиц и транспортные расходы.

Среди звездных кураторов онлайн-кэмпа - блогер Настя Кош, певец Ваня Дмитриенко, фотограф Вадим Бутенков, солисты группы «неМодные», участник шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Саша Перцев и другие.

«Новогодние каникулы - отличный способ приобрести полезные знания и развить творческие способности. Мы составили программу онлайн-кэмпа на платформе МТС «Поколение М» таким образом, чтобы «цифровому» поколению было интересно и комфортно: задания от звездных наставников по всем направлениям, от журналистики до фотографии, - очень яркие, креативные; выполнять их можно в любом удобном месте, потребуется только доступ к интернету в смартфоне», - говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Для остальных участников организаторы подготовили фирменный мерч МТС «Поколения М». И это ещё не все призы: авторы творческих работ, загруженных на сайте проекта, получат возможность выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и многое другое.

«Конкурс «Поколение М» — щедрый на победы для ребят из Центральных регионов России и Рязани, в частности. В этом году 17-летняя Полина Мельник из Рязани заняла первое место в направлении Dance и стала лучшим танцором страны. МТС организовала для победителя двухнедельную стажировку в Москве, занятия с лучшими хореографами и участие в крупном музыкальном проекте, который транслировался онлайн на всю Россию. Поэтому всех, кто хочет провести время интересно и с пользой, понять дух «Поколения М», пообщаться с такими же яркими, творческими, веселыми ребятами со всей страны, приглашаем в онлайн-кэмп», - подытожил директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк.