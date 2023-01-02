Четыре человека пострадали в ДТП с УАЗ и BMW на проезде Яблочкова в Рязани. Фото: vk.com/ryazandtp

2 января на проезде Яблочкова в Рязани столкнулись автомобили УАЗ и BMW. В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По данным полицейских, авария случилась примерно в 12:50. Различные травмы получили водители обоих транспортных средств, а также двое пассажиров — один из УАЗ и один из BMW.

«Пострадавшим оказана медицинская помощь. Обстоятельства происшествия выясняются», - отметили в ГИБДД .

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