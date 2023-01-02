Власти Рязани отреагировали на сообщение об оголенных проводах в Наташином парке

Бригада Дирекции благоустройства выехала на место для осмотра и дальнейшего ремонта новогодних объектов. Фото: vk.com/rzn_city, Инна Штрыкина

Администрация Рязани отреагировала на сообщение об оголенных проводах в Наташином парке. О потенциальной опасности в соцсетях известила жительница города.

«Бригада Дирекции благоустройства выехала на место для осмотра и дальнейшего ремонта новогодних объектов», - прокомментировали информацию представители мэрии.

Торчащие провода у украшенных подсветкой новогодних арт-объектов заметила женщина, гулявшая в Верхнем городском саду с ребенком. Фотографии она опубликовала в одной и городских групп.