Проект «Мастерская снеговика» стартовал в Рязани 2 января

Пространство «Мастерская снеговика» в Рязани будет работать со 2 по 7 января.

Со 2 по 7 января в Рязани будет работать «Мастерская снеговика». В администрации города рассказали, что это пространство для праздничных фотосессий, мастер-классов по созданию различных новогодних сувениров и ярмарка изделий рязанских мастеров.

Кроме того, на месте пообещали организовать «кофе-точку».

Как сообщает пресс-служба мэрии, «Мастерская снеговика» будет работать в доме 94 на улице Горького с 12:00 до 18:00.

«От катка на Лыбедском бульваре вверх по лестнице, далее по указателю», - такой ориентир дают организаторы.