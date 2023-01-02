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НовостиОбщество2 января 2023 9:13

Проект «Мастерская снеговика» стартовал в Рязани 2 января

До 7 января на улице Горького будут проводить мастер-классы по созданию различных новогодних сувениров и ярмарку изделий рязанских мастеров
Источник:kp.ru
Пространство «Мастерская снеговика» в Рязани будет работать со 2 по 7 января.

Пространство «Мастерская снеговика» в Рязани будет работать со 2 по 7 января.

Со 2 по 7 января в Рязани будет работать «Мастерская снеговика». В администрации города рассказали, что это пространство для праздничных фотосессий, мастер-классов по созданию различных новогодних сувениров и ярмарка изделий рязанских мастеров.

Кроме того, на месте пообещали организовать «кофе-точку».

Как сообщает пресс-служба мэрии, «Мастерская снеговика» будет работать в доме 94 на улице Горького с 12:00 до 18:00.

«От катка на Лыбедском бульваре вверх по лестнице, далее по указателю», - такой ориентир дают организаторы.