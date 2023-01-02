К Рождеству в Рязани резко похолодает

6-7 января в Рязанской области ударят морозы.

Теплый период в Рязани к Рождеству сменится резким похолоданием. Такой предварительный прогноз дает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, вторник, 3 января, станет последним днем текущей недели, когда максимальная температура в Рязани будет положительной, а именно +4 градуса. Затем в течение двух суток термометры покажут значения -2 и ниже. Резкое похолодание ожидается в пятницу — уже в ночь на 6 января ударят морозы до -16 градусов.

Самой холодной, если верен прогноз, станет ночь на Рождество - до -27 градусов, а днем 7 января выше -22 температура не поднимется.