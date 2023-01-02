Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 января 2023 8:19

К Рождеству в Рязани резко похолодает

Гидрометцентр России прогнозирует, что самой морозной станет ночь на 7 января
Источник:kp.ru
6-7 января в Рязанской области ударят морозы.

6-7 января в Рязанской области ударят морозы.

Теплый период в Рязани к Рождеству сменится резким похолоданием. Такой предварительный прогноз дает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, вторник, 3 января, станет последним днем текущей недели, когда максимальная температура в Рязани будет положительной, а именно +4 градуса. Затем в течение двух суток термометры покажут значения -2 и ниже. Резкое похолодание ожидается в пятницу — уже в ночь на 6 января ударят морозы до -16 градусов.

Самой холодной, если верен прогноз, станет ночь на Рождество - до -27 градусов, а днем 7 января выше -22 температура не поднимется.