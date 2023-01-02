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НовостиОбщество2 января 2023 7:01

Рязанка обратила внимание на торчащие оголенные провода в Наташином парке

Публикация о потенциальной опасности появилась в соцсетях
Источник:kp.ru
Рязанка обратила внимание на торчащие оголенные провода в Наташином парке. Фото: vk.com/rzn_city, Инна Штрыкина

Рязанка обратила внимание на торчащие оголенные провода в Наташином парке. Фото: vk.com/rzn_city, Инна Штрыкина

В Рязани в Верхнем городском саду (или Наташином парке) горожанка, гуляя с ребенком, заметила на новогодних арт-объектах торчащие провода. Некоторые из них оголены, сообщает рязанка. Фотографии она разместила в группе «Рязань».

«Поставили декорации, спасибо - красиво. Но про безопасность кто подумал? Оголенные провода! А если ребенок подойдет и шарахнет? Или мы думаем потом, когда произойдет трагедия?», - задается вопросом пользовательница соцсетей Инна Штрыкина.

Автор призвала администрацию Рязани отреагировать на ситуацию.

Женщина призвала администрацию Рязани отреагировать на ситуацию. Фото: vk.com/rzn_city, Инна Штрыкина

Женщина призвала администрацию Рязани отреагировать на ситуацию. Фото: vk.com/rzn_city, Инна Штрыкина