Рязанцев 2 января ждут дожди, сильная гололедица и 4 градуса тепла. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В понедельник, 2 января, в Рязани и области ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя, сообщает ГУ МЧС региона со ссылкой на метеорологов. Местами прогнозируется гололед и сильная гололедица.

Ветер в понедельник будет западный, порывами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем в Рязанской области ожидается -1… +4 градуса.

Кроме того, специалисты МЧС спрогнозировали в январе 2023 года вероятность возникновения одной ЧС, но не выше межмуниципального уровня. За последние 20 лет наблюдений в Рязанской области в январе зафиксировали одну природную ЧС, когда погибли озимые культуры из-за сильных морозов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!