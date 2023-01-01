Более 150 детей участвовали в Рязани в конкурсе чтецов Корана 1 января.

1 января в молельном доме Рязани прошел VII конкурс чтецов Корана, сообщил имам-мухтасиб Рязанской области Рашид Бултачеев.

В 2023 году в конкурсе участвовали более 150 детей в возрасте от 5 до 14 лет.

«Молельный дом еще не видел такого количества детей. Их было намного больше, так как пришли дети более младшего возраста, чтобы вместе с родителями послушать чтение священного Корана своими братьями и сестрами», - отметил имам.

Отметим, что ровно год назад из-за пандемии коронавируса многие участники конкурса не смогли прийти, для них организовали онлайн трансляцию. Всего в конкурсной программе участвовали 28 детей и восемь взрослых.

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