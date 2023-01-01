Низкую рождаемость рязанский митрополит связал с уходом от бога и обычным эгоизмом. Фото: Рязанская епархия.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк назвал причиной низкой рождаемости – оставление бога и эгоизм. Об этом глава епархии рассказал 30 декабря в эфире радио «Логос-Рязань», отвечая на вопрос радиослушателя, почему раньше в семьях было много детей, а сейчас это редкость, несмотря на различные меры государственной поддержки.

«От того, что люди забыли бога и думают о себе. Такое проявление эгоизма…» - сказал владыка.

Ранее власти назвали причины младенческой смертности в Рязанской области, а потом рассказали, почему умерли двое младенцев с врожденными заболеваниями.

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