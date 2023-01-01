Неизвестные разбили фейерверком машину на окраине Рязани

Неизвестные разбили фейерверком машину в Дашково-Песочне.

В микрорайоне Дашково-Песочня неизвестные разбили окно в легковом автомобиле у дома №58 корпус 2 по улице Новоселов. По словам рязанца Олега Игнатова, фейерверк запустили на детской площадке, после этого заряд упал и «начал стрелять по припаркованным автомобилям».

«Надо бы возместить ущерб. Есть очевидцы происшествия. Если вдруг проснется совесть, пишите в личные сообщения», - обратился пострадавший.

Судя по фотографиям, размещенным в ПУВР, петарда пробила окно и дефлектор на двери.

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