Скончался бывший касимовский депутат Николай Сметанников

Умер бывший касимовский депутат Николай Сметанников.

В Касимовском районе ушел из жизни бывший депутат Ермоловского сельского поселения Касимовского района Сметанников Николай Иванович.

Николай Сметанников родился в 28 августа 1959 года. Долгие годы работал главным библиотекарем и заведующим Ермоловской сельской библиотеке. Дважды избирался в местный совет депутатов.

Управление культуры и туризма Касимовского района выразило глубокие соболезнования родным и близким покойного.

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