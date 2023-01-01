Скончался бывший касимовский депутат Николай Сметанников

Умер бывший касимовский депутат Николай Сметанников.
В Касимовском районе ушел из жизни бывший депутат Ермоловского сельского поселения Касимовского района Сметанников Николай Иванович.
Николай Сметанников родился в 28 августа 1959 года. Долгие годы работал главным библиотекарем и заведующим Ермоловской сельской библиотеке. Дважды избирался в местный совет депутатов.
Управление культуры и туризма Касимовского района выразило глубокие соболезнования родным и близким покойного.
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