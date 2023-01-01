Семь школ начнут строить в Рязанской области в 2023 году.

Губернатор Павел Малков заявил, что в 2023 году в Рязанской области начнут строить семь школ. Где конкретно, глава региона не сообщил, но напомнил об открытии школ в 2022 году в Сасове и селе Просечье Александро-Невского районам районе.

Ранее сообщалось, что в Кальном завершили строительство школы, рассчитанной на 1100 учеников. По словам вице-губернатора Артема Бранова, школа получилась современной и «оснащенной по последнему слову» (читать подробнее).

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