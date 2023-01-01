Юлия Швакова возглавила комиссию по проектной деятельности рязанского правительства, Безукладов стал секретарем... Фото: КП-Саратов.

Зампред правительства Юлия Швакова возглавила комиссию по организации проектной деятельности правительства Рязанской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Павел Малков.

Секретарем комиссии назначили начальника управления проектной деятельности аппарата губернатора и правительства Дениса Безукладова.

Ранее сообщалось, что комиссию создали для «обеспечения согласованных действий исполнительных органов, которые связаны с организацией проектной деятельности в правительстве и исполнительных органах» (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!