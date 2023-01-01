Юлия Швакова возглавила комиссию по проектной деятельности рязанского правительства, Безукладов стал секретарем... Фото: КП-Саратов.
Зампред правительства Юлия Швакова возглавила комиссию по организации проектной деятельности правительства Рязанской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Павел Малков.
Секретарем комиссии назначили начальника управления проектной деятельности аппарата губернатора и правительства Дениса Безукладова.
Ранее сообщалось, что комиссию создали для «обеспечения согласованных действий исполнительных органов, которые связаны с организацией проектной деятельности в правительстве и исполнительных органах» (читать подробнее).
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