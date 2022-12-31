Собака Молли, найденная едва живой на дороге под Рязанью, вернулась домой

Молли возвращается домой.

В преддверии Нового года рязанский автомобилист-общественник, журналист Георгий Парублев на дороге из Рожка (Рязанский район) подобрал умирающую собаку.

Он отвез животное в ветеринарную клинику и начал работу по поиску хозяев. К счастью, хозяева вскоре нашлись. Молли – а именно так зовут собаку – постоянно самостоятельно гуляет в Рожке, но в тот день каким-то образом забрела за несколько километров от деревни и оказалась на дороге… Сбившая ее машина уехала. Травмы были не такие серьезные, но беда в том, что Молли лежала прямо на дороге. Было уже темно и следующий автомобиль вполне мог добить животное. К счастью, по встречной полосе в это время ехал Георгий и, заметив какое-то непонятное «пятно», на проезжей части остановился.

31 декабря Молли вернулась домой.

- Вы бы видели, как собака радовалась, увидев родного человека, - рассказал Георгий. – Дальше нужно пройти курс лечения у ветеринара, сделать прививки. Нас заверили, что обязательно этим займутся. Молли еще немного хромат на заднюю лапу (это последствия наезда машины), но уверен, что это пройдет.

Кстати, деньги на ее первичное лечение собрали подписчики автомобильного сообщества «Подслушано у водителей Рязани».